«Не к бандитам привезли»: что нового в деле о погибшем от кипятка в камере ОВД

Минувшей осенью в Калининграде погиб задержанный полицейскими 36-летний Иван Вшивков. По официальной версии, мужчина сломал батарею в ОМВД по Московскому району и обварился кипятком. Родственники погибшего не поверили в версию полицейских и настаивали на тщательном расследовании происшествия. История вызвала федеральный резонанс. Спустя четыре месяца по ходатайству Следственного комитета суд взял под стражу экс-начальника смены дежурной части Николая Плебуха. Его подозревают в превышении должностных полномочий. «Новый Калининград» побывал на судебном заседании по избранию меры пресечения и рассказывает, какие новые подробности нашумевшей истории появились в деле о гибели Вшивкова.

Вечером 19 октября 2019 года подвыпившего Ивана Вшивкова остановили полицейские, когда он вместе с мужем сестры возвращался домой из магазина — до подъезда оставалось пройти около сотни метров. Задерживать родственника Вшивкова полицейские не стали, но его самого увезли в отдел полиции № 2 на ул. Киевской.

Согласно показаниям матери погибшего Ольги Вшивковой, в тот день ее сын в 11-м часу вечера сообщил ей, что его задержали. Ее дочь подтвердила, что брата только что увезли на служебной машине в отдел полиции. Спустя какое-то время Ольга Вшивкова сама дозвонилась до сына и попросила передать трубку полицейскому, который заявил ей: «Вы видите, он не в адеквате. Мы его продержи до утра, а утром отпустим».

После женщина вновь позвонила дочери, которая к тому времени уже была в ОМВД. Та пояснила, что брата куда-то увели, а сотрудник полиции сказал ей: «Вы его не к бандитам привезли, так что не переживайте, все будет хорошо». После женщина еще раз созвонилась с сыном и узнала, что на него составляют протокол, чем тот крайне недоволен. Это был последний раз, когда женщина слышала голос сына. Утром она узнала от дочери, что Ивана госпитализировали в Центральную горбольницу со смертельными ожогами. В больнице родственникам сообщили, что мужчина скончался.

«Получил повреждения в виде термических ожогов кожи головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, общей площадью около 95% поверхности тела, сопровождающихся тяжелым ожоговым шоком», — говорится в материалах дела. Медики зафиксировали наличие алкоголя в крови Вшивкова (в концентрации 0,6 промиле, что соответствует легкой степени алкогольного опьянения).

Как ранее заявили в пресс-службе УМВД, в дежурную часть Ивана Вшивкова доставили за мелкое хулиганство: мужчина был пьян, вел себя агрессивно. В сети появилась видеозапись из камеры, куда его поместили. На первом фрагменте видео Вшивков вступает в конфликт с сокамерником, завязывается потасовка, после чего мужчин разнимают полицейские. Вшвикова уводят в другую камеру, где он, судя по всему, бьет ногой по двери, пытаясь привлечь внимание полицейских, а потом замахивается небольшой бутылкой с водой на видеокамеры, но опускает руку. На этом запись заканчивается.

Поздно вечером 27 февраля 2020 года Следственный комитет задержал 31-летнего Николая Плебуха, который в момент происшествия занимал должность начальника смены дежурной части ОМВД по Московскому району. После служебной проверки УМВД Плебух был уволен из полиции «по отрицательным мотивам».

По версии следствия, в ночь, когда Вшивков получил ожоги, Плебух знал, что батарея в камере вырвана и пространство наполняется кипятком, но примерно полчаса продолжал держать погибшего под замком. В пользу этой версии свидетельствуют показания, полученные в феврале 2020 года от инженера-электроника дежурной части ОМВД по Московскому району.

Женщина видела, как кричащего и ругающегося Вшивкова привезли в отдел. Потом свидетель услышала удары по двери КАЗ (камера административно задержанных), а затем — как кто-то дерется в камере. Позже она узнала, что Вшивков подрался с одним из задержанных, поэтому его перевели в другую камеру, где находился еще один человек.

Вшивков, рассказывает свидетель, беспрерывно стучал по двери камеры, а Плевбух периодически подходил к нему и, пытаясь успокоить, переговариваясь через окно для подачи пищи. Задержанный продолжал стучать по двери.

Спустя некоторое время свидетель увидела на мониторе системы видеонаблюдения, как Вшивков замахнулся рукой в сторону камеры. «На мониторе появился черный квадрат и не было видно, что происходит в камере», — говорится в показаниях свидетеля, которые огласила судья.

Об этом сотрудница полиции, как следует из ее свидетельств, сообщила Плебуху, который сразу же направился в камеру. Женщина услышала диалог Плебуха с Вшивковым: полицейский попросил передать ему, предположительно, упавшую видеокамеру, но в обмен на это задержанный потребовал снять с него наручники.

«Когда Плебух вернулся, то сказал, что забрал камеру и снял наручники с Вшивкова. Однако в его руках я не видела наручников и камеры», — заявила свидетель на допросе. Позднее в дежурную часть зашел Плебух и, по словам женщины, произнес: «Вшивков взял в заложники трубу». Через некоторое время от оперативного дежурного и Плебуха свидетель услышала, что в камере Вшивкова «потоп», потому что последний сломал трубу радиатора. Сработала пожарная сигнализация.

Плебух вызвал аварийную службу и пытался перекрыть воду, однако ни он, ни другие полицейские не пытались освободить Вшивкова из камеры, наполнявшейся горячей водой, говорит инженер-электрик. Еще двое силовиков во время смены спали в комнате отдыха и не знали о происходящем. Свидетель же, по ее словам, не могла ничего предпринять, поскольку полностью полагалась на свое руководство и считала, что те «держат все под контролем».

Через 20 минут после того, как свидетелю стало известно о «потопе» в камере, приехали двое других полицейских с очередным задержанным. Один из них спросил: «Что у вас там, много воды? Откуда она?» — потом открыл окно для подачи еды в камеру, и оттуда пошел пар, утверждает свидетель. Она вспоминает, что из-под двери камеры вытекала вода.

Потом инженер наблюдала, как Плебух и один их приехавших полицейских положили Вшивкова на скамейку в коридоре дежурной части. Плебух крикнул, чтобы вызывали скорую помощь. «Скорая помощь приехала спустя 15-20 минут, оказала Вшивкову первую медпомощь. И фельдшер сказала дословно, что „не очень все хорошо“. Затем Вшивкова отвезли в ЦГКБ», — говорится в материалах дела.

Женщина видела, как один из задержанных собирал воду с пола в коридоре дежурной части. «В коридоре и при входе в дежурную часть были большие лужи воды и везде ощущалась повышенная влажность и сырость, в помещениях было жарко, как в бане», — вспоминала свидетель.

После задержания Плебух отказался от дачи показаний. Как оказалось, он уклоняется от рассказа о произошедшем не первый раз. 19 февраля, когда Плебуха допрашивали в качестве свидетеля, он также отказался отвечать на вопросы следователя и проходить проверку на полиграфе. «Я готов давать показания, но после детального и скрупулезного изучения материалов дела», — заявил в суде Плебух и добавил, что такую позицию выбрал, посовещавшись с адвокатами.

Плебух вину не признает. Он уверяет, что сделал все, что должен: «То, что случилось, это на самом деле плохо. Но в своих действиях я состава преступления не усматриваю. Никаких язвительных высказываний в адрес задержанного Вшивкова я не высказывал. То, что я мог сделать на данном этапе, исходя из своих каких-то познаний, умений, я все сделал. И давал конкретные распоряжения сотрудникам патрульно-постовой службы, другим сотрудникам дежурной части, о том, что необходимо предпринять. Мои указания были проигнорированы», — заявил подозреваемый в суде.

Экс-полицейский уверяет, что лично доставал из камеры Вшивкова. «Хотя до этого, когда он сломал трубу, ему было предложено покинуть данное помещение, на что он отказался», — заявил в суде Плебух.

На суде о мере пресечения подозреваемый заявил, что бежать не собирается, потому что «бросать семью и детей — не в его правилах». Представитель Следственного комитета настаивал, что преступление совершено с «особым цинизмом» и имеет широкий общественный резонанс. Адвокаты Плебуха парировали, что резонанс «создается искусственно», а также потребовали запретить видео- и фотосъемку в зале суда. Судья ходатайство отклонила, отметив, что публикация лица подозреваемого в СМИ, пока его вина не доказана, нежелательна.

«Когда мой сын кричал, Плебух в это время говорил: „Пусть-пусть еще в баньке попарится“», — выступила в суде потерпевшая Ольга Вшивкова, рассказав, что эти сведения ей сообщил следователь, который ранее вел дело о гибели ее сына. Адвокат потерпевшей стороны добавил, что расследование продолжается и можно рассчитывать на привлечение к ответственности других полицейских.

На этой неделе Следственный комитет намерен официально предъявить обвинение Николаю Плебуху по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Бывшему полицейскому грозит до десяти лет лишения свободы.

Текст — Екатерина Медведева, фото — Виталий Невар / Новый Калининград