В Гусеве из двух торговых точек изъяли нелегальный алкоголь на 200 тысяч

В Гусеве сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции выявили и пресекли незаконную продажу алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские установили, что в двух торговых точках хранилась и реализовывалась ликеро-водочная продукция без лицензии. С обоих магазинов в совокупности было изъято свыше 15 тысяч бутылок. Сумма изъятого для каждой из торговых точек составила более 100 тысяч рублей.

К уголовной ответственности привлечены 48-летний и 36-летний директоры магазинов. В отношении них возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкция статьи включает наказания в виде лишения свободы на срок до трех лет.