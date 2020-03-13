Пьяный житель Балтийска украл у сожительницы пистолет, о котором давно мечтал

В Балтийске возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 325 УК РФ «Похищение документов».

Как выяснили полицейские, ранее не судимый молодой человек давно мечтал иметь пневматический пистолет, при этом подобное оружие было у его 38-летней сожительницы. И однажды ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек пришёл во двор её дома и взломал отвёрткой замок на двери принадлежащего женщине автомобиля «Ауди». Из салона машины злоумышленник похитил пистолет, а также панель от автомагнитолы и водительские права.

Сотрудники полиции установили причастность молодого человека к краже. Подозреваемый сознался в содеянном и вернул похищенное имущество. Расследование продолжается.