Житель Нестерова напал с топором на приятеля и едва не отрубил ему руку

В Нестерове в ходе конфликта мужчина едва не лишился руки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В отдел полиции обратился 39-летний житель с заявлением о причинении ему телесных повреждений. Мужчину с травмой руки доставили в медицинское учреждение.

Участковые уполномоченные установили, что инцидент произошёл рано утром, когда трое мужчин в квартире распивали спиртные напитки. Двое из них вступили в конфликт по бытовой причине. В разгар ссоры 28-летний злоумышленник схватил топор, замахнулся и нанёс удар по руке потерпевшего. Третий мужчина стал свидетелем происходящего. В больнице мужчине диагностировали телесные повреждения в виде рубленой раны правой кисти, повлекшие причинение вреда здоровью средней тяжести.

Действия задержанного дознаватели квалифицировали по признакам преступления, предусмотренного п. «з» частью 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух или более лиц». Санкция включает до 5 лет лишения свободы.