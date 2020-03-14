В Гусеве при пожаре в многоквартирном доме пострадали люди

В четверг днем в Гусеве произошел пожар с пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о пожаре на улице Школьной поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 13 марта в 12.50. В многоквартирном одноподъемном двухэтажном жилом доме с мансардой довоенной постройки в трехкомнатной квартире на 2 этаже в одной из комнат сгорел диван и носильные вещи на площади 16 кв.м. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Имеются пострадавшие. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 7 человек и 2 единицы техники.
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