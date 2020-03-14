На перекрестке Фрунзе-Грига из-за ДТП перевернулась машина скорой помощи (фото)

В Калининграде произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщают участники «Сообщества автомобилистов Калининграда и области» «ВКонтакте». Авария случилась на пересечении Фрунзе и Грига. Карета скорой столкнулась с микроавтобусом, после чего снесла знак пешеходного перехода и перевернулась набок. По предварительной информации, в момент аварии в скорой находились женщина и ребенок, которого везли в инфекционную больницу. Очевидцы утверждают, что женщина пострадала, а ребенок находится в состоянии шока. Подробности уточняются.
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