На перекрестке Фрунзе-Грига из-за ДТП перевернулась машина скорой помощи (фото)

Продолжение: УМВД: попавшая в ДТП скорая везла в больницу мать с ребенком
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В Калининграде произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщают участники «Сообщества автомобилистов Калининграда и области» «ВКонтакте». Авария случилась на пересечении Фрунзе и Грига. Карета скорой столкнулась с микроавтобусом, после чего снесла знак пешеходного перехода и перевернулась набок. По предварительной информации, в момент аварии в скорой находились женщина и ребенок, которого везли в инфекционную больницу. Очевидцы утверждают, что женщина пострадала, а ребенок находится в состоянии шока. Подробности уточняются.


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