УМВД: попавшая в ДТП скорая везла в больницу мать с ребенком

В УМВД уточнили подробности ДТП с участием автомобиля скорой помощи, которое случилось в субботу утром на пересечении Грига и Фрунзе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по предварительной информации, авария произошла по вине водителя, не уступившего дорогу машине скорой.

ДТП случилось около 8 часов 40 минут. По предварительным данным, 47-летний водитель «Фольксвагена» при повороте с улицы Фрунзе на улицу Грига не предоставил преимущества в движении автомобилю скорой помощи с включёнными спецсигналами. В момент аварии скорая перевозила женщину с 9-летним ребёнком. В результате ДТП пострадала 30-летняя мать девочки. У нее, предварительно, диагностированы ушибы. На место ДТП выезжали сотрудники полиции, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. На данный момент времени больше никто за медицинской помощью не обращался, уточнили в пресс-службе УМВД.