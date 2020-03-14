Под колесами авто пострадала 11-летняя девочка, перебегавшая дорогу вне перехода (видео)

В Калининграде в субботу произошло ДТП, в результате которого пострадала 11-летняя школьница. ГИБДД проводит проверку. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в «Инстаграм».

Авария случилась в 11.15 на ул. Инженерной. 45-летний водитель «Тойоты», двигаясь в направлении ул. Киевской, совершил наезд на 11-летнюю девочку. По предварительным данным, ребенок перебегал дорогу не по пешеходному переходу, который находился в нескольких метрах. В результате ДТП школьница получила травмы и доставлена в больницу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает родителей и педагогов ежедневно напоминать детям о правилах перехода проезжей части. Школьники должны знать, что, прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в безопасности, подчеркивают в ГИБДД.