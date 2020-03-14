Под колесами авто пострадала 11-летняя девочка, перебегавшая дорогу вне перехода (видео)

В Калининграде в субботу произошло ДТП, в результате которого пострадала 11-летняя школьница. ГИБДД проводит проверку. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в «Инстаграм».
Авария случилась в 11.15 на ул. Инженерной. 45-летний водитель «Тойоты», двигаясь в направлении ул. Киевской, совершил наезд на 11-летнюю девочку. По предварительным данным, ребенок перебегал дорогу не по пешеходному переходу, который находился в нескольких метрах. В результате ДТП школьница получила травмы и доставлена в больницу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Госавтоинспекция Калининградской области призывает родителей и педагогов ежедневно напоминать детям о правилах перехода проезжей части. Школьники должны знать, что, прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в безопасности, подчеркивают в ГИБДД.
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Госавтоинспекция проводит проверку по факту наезда на 11-летнюю девочку 14 марта 2020 года в 11 часов 15 минут 45-летний водитель автомобиля «Тойота», двигаясь по улице Инженерной в направлении улицы Киевской, совершил наезд на 11-летнюю девочку. По предварительным данным, ребенок перебегал дорогу не по пешеходному переходу. В результате ДТП школьница получила травмы и доставлена в больницу. По факту ДТП ГИБДД проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция Калининградской области призывает родителей ежедневно объяснять детям о правилах перехода проезжей части! Педагогам, прежде чем закончить занятия, следует проводить с учащимися «минутки безопасности», напоминая основы безопасного поведения на дороге. Школьники должны знать, что прежде чем перейти проезжую часть, необходимо убедиться в безопасности. Уважаемые водители, будьте предельно внимательными и сбавляйте скорость вблизи пешеходного перехода! Соблюдайте ПДД, не торопитесь, смотрите по сторонам, помните, что наша жизнь и здоровье в первую очередь зависит от нас самих. #ГИБДД39 #Калининград #Безопасныйпереход #Переход #Смотри
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