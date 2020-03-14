33-летний калининградец ограбил мать своего друга

33-летний калининградец ограбил мать своего друга
Виталий Невар / «Новый Калининград»
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В Калининграде задержал местный житель, который ограбил мать своего друга. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило заявление от 63-летней горожанки, которая сообщила, что приятель сына забрал у нее деньги и убежал. Выяснилось, что 33-летний мужчина, находясь в гостях у друга, попросил одолжить ему 100 рублей. Мать приятеля сообщила, что он может взять деньги из её кошелька. Однако женщина увидела, что злоумышленник вместо требуемой ему суммы забрал все лежавшие там деньги. Увидев, что его действия были замечены подозреваемый выбежал из квартиры.

Пенсионерка не сразу обратилась в полицию, надеясь, что мужчина вернет похищенное, однако спустя несколько недель злоумышленник этого так и не сделал.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

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