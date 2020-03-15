В Зеленоградском районе произошло ДТП с пассажирским автобусом

Накануне в Зеленоградском районе автомобиль «Ауди» врезался в пассажирский автобус. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе УМВД в воскресенье, 15 марта.



ДТП произошло в 7:40 утра на 1 километре автодороги «Горьковское-Красновка-Дунаевка». Со стороны поселка Дунаевка следовала «Ауди» под управлением 52—летнего водителя, который «нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части», не справился с управлением (он предпринял попытку избежать столкновение с автомобилем, движущимся впереди и снизившим скорость для безопасного разъезда с автобусом), и врезался во встречный автобус «Мерседес». Последним управлял 27-летний водитель.

В результате столкновения 57-летний пассажир «Ауди» получил травмы и был госпитализирован.