В Зеленоградском районе произошло ДТП с пассажирским автобусом

В Зеленоградском районе произошло ДТП с пассажирским автобусом
Фото пресс-службы УМВД
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Накануне в Зеленоградском районе автомобиль «Ауди» врезался в пассажирский автобус. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе УМВД в воскресенье, 15 марта.

ДТП произошло в 7:40 утра на 1 километре автодороги «Горьковское-Красновка-Дунаевка». Со стороны поселка Дунаевка следовала «Ауди» под управлением 52—летнего водителя, который «нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части», не справился с управлением (он предпринял попытку избежать столкновение с автомобилем, движущимся впереди и снизившим скорость для безопасного разъезда с автобусом), и врезался во встречный автобус «Мерседес». Последним управлял 27-летний водитель.

В результате столкновения 57-летний пассажир «Ауди» получил травмы и был госпитализирован.

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