Под Зеленоградском сгорел гараж с «Мерседесом» внутри

Под Зеленоградском сгорел гараж с «Мерседесом» внутри
Виталий Невар / «Новый Калининград»
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В воскресенье поздно вечером в Зеленоградском городском округе произошел пожар, уничтоживший автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Гвардейской в поселке Переславское 2 поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 23.55. Сгорел гараж с автомобилем «Мерседес 123» внутри. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-17, СПСЧ и ПК в\ч 52472-Е БФ в составе 19 человек и 4 единицы техники.

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