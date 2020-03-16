На Моспроспекте автомобиль врезался в ограждение, пострадал пассажир (фото)

В Калининграде в воскресенье в ДТП пострадал пассажир автомобиля, врезавшегося в дорожное ограждение. Об это на своей странице в «Инстаграм» сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась в 11 часов 30 минут. По Московскому проспекту со стороны улицы Свердлова в направлении Литовского вала следовал автомобиль «Фольксваген» под управлением 49-летнего водителя, который в районе дома №187 не справился с управлением и допустил наезд на ограждение справа по ходу движения автомобиля. В результате ДТП 20-летний пассажир «Фольксвагена» получил телесные повреждения.