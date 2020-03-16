Калининградец забыл карту в гостях у друга, и тот накупил алкоголя на 27 тысяч

Калининградец забыл карту в гостях у друга, и тот накупил алкоголя на 27 тысяч
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде мужчина, находясь в гостях, забыл банковскую карту, с которой впоследствии его друг потратил 27 тысяч рублей на алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Пострадавший обратился в дежурную часть в Московском районе областного центра. Предварительно установлено, что он последние два дня провел в гостях у нового знакомого. Они совместно распивали спиртные напитки. Потерпевший забыл в квартире ранее судимого 42-летнего местного жителя карту. Тот не вернул ее приятелю, а принялся активно покупать себе спиртное. Когда деньги на карте закончились, мужчина ее выбросил.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.


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