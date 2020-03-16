Калининградка украла у уснувшей 82-летней собутыльницы телевизор

Жительница Калининграда украла у своей 82-летней знакомой телевизор. Ущерб составил 2,5 тысячи рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
По предварительным данным, женщина находилась в гостях у пенсионерки. Они вместе распивали спиртное, после чего хозяйка квартиры уснула. Злоумышленница вынесла из квартиры потерпевшей телевизор и продала его.
Сотрудники установили личность подозреваемой и доставил её в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.
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