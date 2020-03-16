Открывший стрельбу из охотничьего ружья калининградец скрывался на ферме под Озерском

Открывший стрельбу из охотничьего ружья калининградец скрывался на ферме под Озерском
Виталий Невар / Новый Калининград
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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который стрелял в знакомого из охотничьего ружья. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 16 марта, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Вечером 22 февраля 2020 года на проспекте Победы 59-летний житель Калининграда дважды выстрелил из охотничьего ружья в своего 49-летнего знакомого. Потерпевшему удалось укрыться в безопасном месте и обратиться к медикам, у него диагностировали ранение мягких тканей шеи.

Стрелку удалось скрыться, его позднее обнаружили на животноводческой ферме в Озерском районе. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

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