За сутки в Калининградской области сгорели шесть автомобилей

За минувшие сутки пожарные трижды выезжали на тушение горящих автомобилей. В общей сложности огнем было уничтожено 6 машин, седьмая пострадала частично. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Так, в понедельник в 21.54 на улице Шатурской в поселке Васильково Гурьевского городского округа на стоянке сгорели два грузовых автомобиля «МАН» и один грузовой автомобиль «Рено». Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-1 и ПСЧ-20 в составе 8 человек и 2 единицы техники.

Во вторник в 01.20 улице Печатной в Калининграде сгорел легковой автомобиль «Тойота Камри», у рядом припаркованного легкового автомобиля «Пежо 307» оплавился пластиковый бампер. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-3 и ПСЧ-4 в составе 10 человек и 2 единицы техники.

И в 02.14 на улице Новгородской в Калининграде выгорел легковой автомобиль «Тойота Превиа», у припаркованной рядом «Тойоты Короллы» выгорел моторный отсек и частично салон. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-5 и СПСЧ в составе 8 человек и 2 единицы техники.

В свою очередь, в пресс-службе регионального УМВД уточнили, что во всех случаях на места происшествий выезжали сотрудники полиции. Назначены экспертизы для установления причин возгораний, проводятся проверки.