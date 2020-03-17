Задержан омич, оставивший 96-летнего ветерана в Калининграде без квартиры

Задержан и доставлен в регион житель Омска, подозреваемый в мошенничестве по отношению к проживающему в Калининграде ветерану Великой Отечественной войны. Об этом во вторник, 17 марта, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По предварительным данным, 71-летний омич в мае 2018 года предложил ветерану заключить договор пожизненного содержания. Однако вместо этого он обманом уговорил пожилого человека подписать договор купли-продажи на квартиру, принадлежавшую потерпевшему. После этого злоумышленник оформил право собственности на квартиру, расположенную на улице Чекистов, на свое имя.

Подозреваемый был задержан следователем СК России в Омске и доставлен в Калининградскую область. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что ветеран обращался за помощью к прокурору области Сергею Хлопушину.