Умер Эдуард Лимонов

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов. Об этом сообщает во вторник РИА «Новости».



Лимонову было 77 лет, в октябре его госпитализировали из-за проблем со здоровьем. Он писал прозу, стихи и философские эссе. В частности, известен работами «Это я — Эдичка», «Палач», «Иностранец в смутное время». Он родился в Горьковской области в 1943 году. С середины семидесятых годов до распада СССР находился в эмиграции в США и во Франции.

В 1994 году вместе с философом Александром Дугиным, музыкантом Егором Летовым, композитором Сергеем Курехиным создал Национал-большевистскую партию (в 2007 году суд признал партию экстремистской и запретил ее деятельность).

В июле 2010 года Лимонов возглавил партию «Другая Россия». В январе 2011 года Минюст России отказал партии в регистрации.