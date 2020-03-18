Калининградский предприниматель уклонился от налогов на сумму более 16 млн рублей

В Калининграде генеральный директор фирмы, изготавливающей мебельные комплектующие, уклонился от уплаты налогов на сумму более 16,3 млн рублей. Об этом «Новому Калининграду» сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, с января по июнь 2017 года предприниматель создал формальный документооборот по сделкам с рядом организаций, включив впоследствии указанные сведения в налоговые декларации. В результате этих действий от уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере.

На три транспортных средства 57-летнего мужчины наложен арест в целях возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе государства.

Вину подозреваемый не признал.