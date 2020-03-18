Посетитель ресторана украл телефон у праздновавшей 8 Марта калининградки

В Калининграде задержан подозреваемый в краже мобильного телефона. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В отдел полиции с заявлением обратилась 30-летняя местная жительница. По словам потерпевшей, она пришла с компанией в ресторан праздновать 8 Марта. После разговора по мобильному телефону женщина положила его на стол и ушла танцевать. Вернувшись к своему столику, калининградка обнаружила пропажу гаджета стоимостью 14 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили местонахождение 38-летнего ранее неоднократно судимого подозреваемого и доставили его в дежурную часть отдела полиции.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской федерации «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.