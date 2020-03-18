В Калининграде задержаны приезжие «продавцы меда», обворовывавшие пенсионеров (видео)

В Калининграде задержаны приезжие «продавцы меда», обворовывавшие пенсионеров (видео)
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде полицейские задержали подозреваемых в хищении денег, которые проникали в квартиры пенсионеров под предлогом продажи меда. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники ППС по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении 93-летней жительницы улицы Белибейской областного центра. 27-летний злоумышленник проник в квартиру пенсионерки под предлогом продажи меда. Незваный гость принялся убеждать пожилую женщину купить у него несколько банок продукта, обладающего, по его словам, «целебными» свойствами. Когда хозяйка жилища согласилась приобрести мед и стала доставать денежные средства из шкафа, чтобы отсчитать нужную сумму, продавец забрал все купюры и ушел. Ущерб составил 13 тысяч рублей.

Потерпевшая сообщила о произошедшем своей внучке, а та позвонила в полицию. Полицейские ППС обнаружили похожего по приметам мужчину на соседней улице. При нем находилась сумка с банками. По материалам, собранным участковыми уполномоченными полиции, органы дознания возбудили в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

Полицейские выяснили, что за несколько дней до совершения преступления злоумышленник приехал в самый западный регион России из Ставропольского края вместе со своими друзьями. Приезжие занимались тем, что ходили по квартирам калининградцев и продавали сироп под видом меда, а для введения в заблуждение покупателей они использовали специальные ароматизаторы, которые смешивали со сладкой субстанцией. Пожилые люди, которые не могли отличить настоящий мед от сиропа, покупали его по цене 3 тысячи рублей за одну банку.

Кроме того, участковые выяснили, что как минимум в одном случае продавцы совершили еще и кражу. После их визита у 81-летней жительницы квартиры на Литовском валу пропали 12 тысяч рублей, которые лежали сумке в комнате, пока хозяйка общалась с гостями на кухне. Местонахождение подозреваемых было установлено, они также были задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы в течение суток. В отношении двоих 37-летних уроженцев Ставропольского края, один из которых оказался ранее неоднократно судимым рецидивистом, было возбуждено уголовное дело по 158 статье Уголовного кодекса «Кража».

Расследования продолжаются, полицейские проверяют задержанных на причастность к другим имущественным преступлениям.

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