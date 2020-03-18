Житель Полесска, избивший знакомого до тяжкого вреда здоровью, получил условный срок

Житель Полесска, избивший знакомого до тяжкого вреда здоровью, получил условный срок
Виталий Невар / Новый Калининград
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Избивший своего знакомого житель Полесска получил условный срок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Судом установлено, что обвиняемый в августе прошлого года в состоянии алкогольного опьянения нанёс своему знакомому один удар ногой,  после чего  сел на лежащего на тротуаре потерпевшего и не менее 4 раз ударил его кулаком в область лица. В результате действий  потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Подсудимый  согласился с предъявленным обвинением, раскаялся в содеянном, частично возместил моральный вред потерпевшему. Суд согласился с позицией государственного обвинения и  признал подсудимого  виновным в совершении преступления с назначением наказания в виде 3 лет  лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

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