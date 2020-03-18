РПЦ: закрытый из-за пожарной опасности сгоревший лагерь признали пожаробезопасным

РПЦ: закрытый из-за пожарной опасности сгоревший лагерь признали пожаробезопасным
Храм, на территории которого, находится лагерь. Фото — Алексей Милованов, «Новый Калининград»
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Строение на территории храма Казанской иконы Божией Матери в Янтарном, сгоревшее во вторник, было признано пожаробезопасным. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду, 18 марта, сообщили в информационном отделе Калининградской епархии.

В ноябре 2019 года прокуратура и пожнадзор проводили обследование объекта отдыха и оздоровления детей. «Выявлено, что на сегодняшний день все нарушения требований и норм правил пожарной безопасности устранены. Противопожарное состояние указанного объекта признано удовлетворительным, не создающим угрозу жизни и здоровья людей», — приводит епархия текст заключения.

Кроме того, в 2019 году в корпусах отключили подачу электроэнергии, все подводные кабели демонтировали. «Православный детский лагерь прекратил свое существование в 2017 году», — говорится в сообщении РПЦ.

«Следствие разбирается в возможных причинах возгорания, в том числе рассматривается версия поджога. Ущерб от пожара предварительно оценен в 70 тыс. руб., но для полного восстановления потребуется порядка 300 тыс. руб», — заключили в информационном отделе.

О пожаре во вторник сообщил глава муниципалитета Алексей Заливатский. «Помните, летом детский лагерь за несоблюдение норм пожарной безопасности в храме в Янтарном закрывали... много обсуждений было. Так он сгорел», — написал Заливатский.

Лагерь был закрыт в августе прошлого года. В калининградской епархии РПЦ его называли «слетом», поскольку смена в нем длилась не более 21 дня.

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