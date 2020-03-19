В Калининграде при столкновении трех авто пострадала 4-летняя девочка

В Калининграде в результате столкновения трех авто пострадала 4-летняя девочка. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 19 марта, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
В 12.00 в среду по проспекту Победы в направлении ул. Менделеева ехал «БМВ 318» под управлением 32-летней женщины. В районе дома № 161 она нарушила безопасную дистанцию и машина врезалась в остановившийся впереди «Санг Йонг». После столкновения второе авто отбросило на «Субару». В результате ДТП пострадала 4-летняя пассажирка «БМВ».
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