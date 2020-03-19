В Калининграде задержан магазинный вор, выносивший украденное под одеждой

В Калининграде задержан магазинный вор, выносивший украденное под одеждой
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде сотрудниками вневедомственной охраны задержан мужчина, воровавший в супермаркете. Он прятал товары в одежду и проносил мимо кассы, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе Управления Росгвардии.

Злоумышленник действовал в течение года. Он неоднократно приходил в один из супермаркетов на бульваре Л. Шевцовой, воровал товары, пряча их под одеждой, и скрывался. Сотрудникам магазина по камерам видеонаблюдения удалось установить приметы правонарушителя. Их распространили среди персонала. Позже одна из работников увидела, что мужчина вновь пришёл в магазин и прячет товары под верхнюю одежду. Она нажала кнопку тревожной сигнализации.

Прибывший наряд вневедомственной охраны задержал 50-летнего злоумышленника и передал его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.


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