В Неманском районе ищут мужчину с эпилепсией, пропавшего в мае прошлого года

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В Неманском районе разыскивают 31-летнего Ивана Архипова, пропавшего почти год назад. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 19 марта, сообщили волонтеры ПСО «Запад».

19 мая 2019 года мужчина ушел из дома по адресу: посёлок Говорово Неманского района (ориентир 8 км от Советска к пос. Новоколхозное) и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Архипов страдает эпилепсией.

Приметы: на вид 30-35 лет, невысокого роста, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза карие.

Был одет: черный свитер с белой полосой, черные брюки, темно-коричневая куртка. Возможно был без обуви.


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