В Калининграде задержали жителя Махачкалы, который находился в федеральном розыске

В Калининграде задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске. Он около года скрывался от полиции. Приезжего подозревают в совершении преступления против собственности, сообщает «Новому Калининграду» пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.
34-летнего жителя Махачкалы транспортные полицейские задержали в ходе проведения операции «Розыск». Его подозревают в совершении преступления по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием своего служебного положения».
Злоумышленник передан инициатору розыска.
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