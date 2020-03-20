В Калининграде пенсионерка задушила 83-летнюю соседку

Против 61-летней калининградки возбудили уголовное дело, её подозревают в убийстве соседки. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщили в пресс-службе регионального СК.

Днем 19 марта в квартире одного из домов на улице Двинской подозреваемая поссорилась со своей 83-летней соседкой. Младшая из женщин повалила оппонентку на пол и задушила её.

Затем женщина позвонила в полицию и рассказала о преступлении. Она уже написала явку с повинной и в ближайшее время будет задержана. По предварительным данным, возможной причиной конфликта стали бытовые разногласия. Подозреваемая сделала надстройку в своей части дома, чем была недовольна потерпевшая.