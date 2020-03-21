Жительница Светлого дважды обокрала бывшего возлюбленного

Жительница Светлого дважды обокрала бывшего возлюбленного
Виталий Невар / Новый Калининград
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Полиция Светлого задержала 41-летнюю местную жительницу по подозрению в краже. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в субботу, 21 марта, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился 78-летний пенсионер и сообщил, что у него пропали 8 тыс. рублей. По подозрению в краже задержали бывшую сожительницу потерпевшего. Пара вместе выпивала в квартире у пенсионера и женщина незаметно вытащила из его кармана деньги, которые затем потратила.

Выяснилось, что ранее подозреваемая при схожих обстоятельствах похитила у мужчины электровелосипед. «Транспортное средство было обнаружено при обыске и изъято. Потерпевший пояснил, что после пропажи велосипеда пожалел бывшую возлюбленную и не стал писать на неё заявление в полицию. В благодарность за это женщина совершила новое преступление», — пояснили в пресс-службе.

Ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась. Против нее возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

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