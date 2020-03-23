В Калининграде катавшийся на плоту мальчик нашел в воде тело неизвестного

В пруду на ул. Печатной в областном центре ребенок нашел тело неизвестного мужчины. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в пресс-службе регионального СК.

Вечером в воскресенье мальчик катался на плоту в водоеме возле дома № 47 на ул. Печатной и обнаружил тело мужчины. На вид погибшему около 40 лет и по информации от судебно-медицинского эксперта тело пролежало в воде около 2 суток. Внешних признаков насильстсвенной смерти на теле нет.

Личность мужчины устанавливается, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. По результатам исследования будет вынесено процессуальное решение.