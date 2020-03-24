В Калининграде опознали мужчину, тело которого нашёл в пруду ребёнок

В Калининграде опознали мужчину, тело которого нашёл в пруду ребёнок
Виталий Невар / Новый Калининград
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В областном центре опознали мужчину, труп которого обнаружил ребёнок в пруду на улице Печатной. Погибшему было 35 лет, он проживал в Гурьевском округе. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в региональном СУ СК.

Личность погибшего установили по отпечаткам пальцев. Как отметили в ведомстве, на теле не обнаружено никаких видимых повреждений.

«Смерть жителя региона носит некриминальный характер. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — добавили в региональном СУ СК.

Тело мужчины вечером 22 марта обнаружил в пруду мальчик, который катался на плоту. Как ранее сообщали правоохранители, труп находился в воде около двух суток. 

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