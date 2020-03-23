В Калининграде неизвестный водитель сбил 73-летнюю женщину и скрылся

В Калининграде под колесами легкового авто пострадала 73-летняя женщина, водитель с места ДТП скрылся. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 23 марта, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в 20.00 на ул. Тихорецкой. Водитель неустановленного авто заезжал во двор дома № 22 и сбил пенсионерку, после чего скрылся с места аварии.

Пострадавшая с травмами доставлена в больницу. Госавтоинспекция просит всех, кто располагает сведениями о происшествии или личности и местонахождении водителя, сообщить их по телефону 552-526.