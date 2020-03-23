Правоохранители задержали двух браконьеров, выловивших сетями рыбы на 46 тысяч

Правоохранители задержали двух браконьеров, выловивших сетями рыбы на 46 тысяч
Виталий Невар / Новый Калининград
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В акватории Калининградского залива задержали двух мужчин, которые занимались незаконной ловлей рыбы. Об этом в понедельник, 23 марта, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Западного ЛУ МВД России на транспорте.

Уточняется, что сотрудники полиции задержали двух жителей области 41-го и 42-х лет. Мужчины вылавливали ценные породы рыбы в ночное время, используя для этого моторную лодку. Также в ходе обыска у браконьеров нашли запрещенные лесковые сети. Результатом деятельности браконьеров стала гибель 14-ти экземпляров рыб ценной породы — судака. Общая сумма ущерба превысила 46 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору». Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

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