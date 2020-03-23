Сотрудников школы в Светлом наказали после драки учеников

Сотрудников школы № 1 в Светлом наказали за драку, произошедшую в стенах учебного заведения, передает пресс-служба областной прокуратуры.



В ведомстве отметили, что разборка между учащимися началась после словестного конфликта. Один из школьников ударил оппонента ногой в плечо, из-за чего у пострадавшего появились повреждения в виде закрытого перелома левой ключицы со смещением отломков. Полученные травмы квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Установлено, что драка стала возможной из-за недостаточного контроля за соблюдением техники безопасности в школе. В адрес директора внесено представление об устранении причин, способствовавших совершению несовершеннолетним преступления, а также привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. Так, к дисциплинарной ответственности привлекли заместителя директора по учебно-воспитательной работе, а также классных руководителей участников потасовки. Кроме того, представление внесли в адрес главы муниципалитета, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлекли и директора школы.