В Калининграде задержали рецидивиста, год обворовывавшего один и тот же магазин

В Калининграде сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который на протяжении года совершал кражи в одном и том же магазине. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Злоумышленник неоднократно приходил в один из магазинов на ул. Вернадского и проносил через кассу без оплаты товары, спрятанные в одежде, а затем скрывался.

При помощи камер видеонаблюдения сотрудники магазина установили приметы правонарушителя и распространили их среди персонала. Спустя непродолжительное время один из работников увидел, что мужчина вновь пришёл в магазин и пытается пронести неоплаченный товар, и нажал кнопку тревожной сигнализации.

Прибывшие на вызов сотрудники вневедомственной охраны задержали 36-летнего местного жителя. Общая стоимость украденного товара составила свыше тысячи рублей. Гражданин был передан в отдел полиции. Как выяснилось, ранее он уже привлекался к административной ответственности за мелкие кражи.