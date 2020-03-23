Калининградец с палкой напал на девушку и отобрал у нее телефон, который выбросил

Калининградец с палкой напал на девушку и отобрал у нее телефон, который выбросил
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде сотрудниками полиции за совершение разбойного нападения на прохожую задержан 28-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сообщение о преступлении поступило в полицию вечером 19 марта. На место незамедлительно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции по Московскому району. Установлено, что на улице Муромской неизвестный мужчина, вооружившись деревянной палкой, причинил телесные повреждения 20-летней девушке, похитив мобильный телефон стоимостью 60 000 рублей.

Спустя несколько минут после нападения предполагаемый злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Задержанный признался в содеянном и пояснил, что похищенный телефон и палку он выбросил. При проведении следственно-оперативных мероприятий орудие преступления и гаджет были обнаружены. Также в ходе личного досмотра у мужчины нашли при себе перцовый баллончик.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса российской Федерации «Разбой», максимальная санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Фигурант уголовного дела заключён под стражу.  Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершённым преступлениям.

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