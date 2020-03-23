В Калининграде ветеран вернул свою квартиру черед суд только со второго раза

В Калининграде ветеран вернул свою квартиру черед суд только со второго раза
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде областной суд признал недействительной сделку купли-продажи квартиры пенсионера, которую попытался продать его близкий друг. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе судебного заседания установлено, что истец является ветераном Великой Отечественной войны и инвалидом 1 группы. Однажды он предложил своему давнему другу из другого города заключить с ним договор пожизненной ренты, поскольку способных ухаживать за ним родственников у мужчины не было. Согласно условиям, товарищ должен был содержать ветерана и ухаживать за ним, а в последующем ему должно было перейти право собственности на квартиру друга.

По словам ответчика, в мае 2018 года мужчины заключили договор купли-продажи, хотя до этого обсуждались только условия договора ренты с пожизненным содержанием. Деньги за квартиру ветерану не передали, а коммунальные платежи за квартиру «новый хозяин» не оплачивал. Пенсионер посчитал, что давний друг воспользовался преклонным возрастом и обманул его, после чего обратился за помощью в суд.

Рассмотрев спор, суд в удовлетворении иска отказал, поскольку достаточных правовых оснований к признанию сделки недействительной не нашлось. Мужчина не согласился с таким решением и обратился с апелляционной жалобой в Калининградский областной суд.

Судебная коллегия решение суда первой инстанции отменила и вынесла по делу новое решение, согласно которому исковое заявление ветерана удовлетворили, а договор купли-продажи квартиры признали недействительным. Суд также постановил, что квартира должна быть возвращена в собственность ветерана. Принятое решение вступило в законную силу.


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