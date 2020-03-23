Безработный калининградец украл детский конструктор стоимостью более 7 тысяч

В Калининграде полиция вычислила 35-летнего горожанина, укравшего три коробки конструктора из детского магазина, пишет пресс-служба регионального УМВД.



Как отметили в ведомстве, в правоохранительные органы обратилась продавец одного из магазинов игрушек, расположенного на площади Калинина. Женщина сообщила, что неизвестный украл три коробки детского конструктора из торгового зала. Общая сумма ущерба магазину составила 7,7 тыс. рублей.

Позже полицейские вычислили и задержали ранее судимого безработного горожанина. Уточняется, что похищенные игрушки у мужчины изъяли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.