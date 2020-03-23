В Калининграде прапорщик попал под суд, уйдя в загул вместо сессии

В Калининграде военнослужащий оформил учебный отпуск для сдачи сессии, однако ни разу не появился на «учебе», сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе ВСУ СК по Балтийскому флоту.



Установлено, что в ноябре прошлого года прапорщик одной из военных частей подал рапорт о предоставлении ему учебного отпуска, хотя на самом деле просто хотел уклониться от прохождения службы. В своем заявлении молодой человек отметил, что сессия у него будет длиться почти месяц, однако за все это время калининградец ни разу не появлялся в университете и не сдал ни одного зачета или экзамена. Позже выяснилось, что свободное время молодой человек проводил по своему усмотрению.

Суд признал военного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 339 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей военной службы путём симуляции болезни или иными способами), и назначил ему штрафа в размере 30 тысяч рублей.