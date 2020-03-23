В Калининграде 5-летний мальчик получил травмы, выпав из окна детсада

В Калининграде 5-летний мальчик получил травмы, выпав из окна детсада
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде 5-летний мальчик получил травмы, находясь в одном из дошкольных учреждений в Московском районе. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе регионального УМВД, инцидент произошел в пятницу, 20 марта. 

При каких обстоятельствах ребенок получил травмы, в ведомстве не уточнили. Ребенка срочно на скорой доставили в Детскую областную больницу, но в тот же день отпустили домой на амбулаторное лечение. По данным источника в оперативных службах региона, мальчик выпал из окна второго этажа детсада и сломал руку. 

Получив сообщение из медучреждения сотрудники ПДН провели проверку в детсаду. Материалы направлены в Следственный комитет. В пресс-службе СУ СКР сообщили, что следователь пока не получил материалы полицейской проверки.

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