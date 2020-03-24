В Калининграде водитель спровоцировал столкновение с маршруткой и попал в больницу

В Калининграде в понедельник утром произошло ДТП с участием лугковушки и маршрутного такси, в результате которого пострадал человек. Об этом на своей странице в «Инстаграм» сообщает областная ГИБДД.

Авария случилась в 10 часов 08 минут. При выезде на улицу А.Невского 44-летний водитель «Митцубиси» на регулируемом перекрестке, выполняя маневр поворота

налево в сторону улицы Краснокаменной, выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с движущимся слева маршрутным такси. В результате ДТП водитель «Митцубиси» получил травмы и доставлен в больницу.