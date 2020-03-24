Упавший с полки поезда калининградец отсудил у страховщиков компенсацию

Упавший с верхней полки пассажирского поезда калининградец отсудил компенсацию у страховщиков. Такую информацию во вторник, 24 марта, опубликовала пресс-служба областного суда.



В ходе судебного разбирательства было установлено, что в октябре 2018 года горожанин купил билет на поезд «Москва-Калининград», а вместе с ним оформил необходимый для поездки страховой полис. Во время путешествия с ним произошел несчастный случай: мужчина упал с верхней полки. Позже врачи диагностировали у пассажира перелом ключицы, из-за чего ему пришлось провести более двух месяцев на лечении. Однако страховая компания дважды отказала мужчине в выплате компенсации, поскольку в предоставленных им медицинских заключениях не было исключено указание на то, что травму он мог заработать в быту.

Рассмотрев материалы дела, Ленинградский районный суд взыскал с АО «СОГАЗ» сумму страхового возмещения в размере 450 тысяч рублей, неустойку в размере 200 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей, а также штраф в размере 150 тысяч рублей рублей. Ответчик не согласился с таким решением — в апелляционной жалобе представитель страховой компании просил изменить решение суда, снизив размер взысканного штрафа, однако судебная коллегия признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.