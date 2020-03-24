Суд: жителю Гвардейска, спалившему автомобиль знакомого, дали 2,5 года колонии

За поджог машины знакомого жителя Гвардейска приговорили к 2,5 годам заключения. Такое решение принял Гвардейский районный суд, передает во вторник, 24 марта, его пресс-служба.



Как установили в ходе судебного разбирательства, инцидент произошел летом прошлого года. Обвиняемый в вечернее время вышел во двор одного из домов, расположенных на ул. Набойченко, а затем поджег припаркованный там «Фольксваген Тауран». Сумма ущерба составила 533 677 рублей.

Оказалось, что иномарка принадлежала одному из его знакомых. Сам мужчина позже объяснил, что потерпевший и члены семьи оговаривают его, поскольку между ними сложились неприязненные отношения.

Суд признал горожанина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчину обязали возместить причиненный потерпевшему ущерб. Приговор не вступил в законную силу.