Под Черняховском случился пожар с пострадавшим

Во вторник вечером в Черняховске случился пожар, в котором пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

сообщение о пожаре на улице Черняховского в поселке Володаровка Черняховского ГО поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 18.45. В двухэтажном кирпичном жилом доме на две семьи на втором этаже в двухкомнатной квартире в комнате горели диван, матрас и потолок на площади восьми квадратных метров. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Имеется пострадавший. Для ликвидации пожара привлекались два пожарных расчета пожарно-спасательной части ПСЧ-11 в составе 8 человек и 2 единицы техники.