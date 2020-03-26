За сутки на территории региона сгорело два автомобиля

За минувшие сутки в регионе огнем было уничтожено два автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Первый пожар был зарегистрирован в среду в 13.30. На улице Узловой в гаражном обществе «Луч» полностью сгорел автомобиль «Мерседес 310». Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. На пожар привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-4 в составе 5 человек и 1 единицы техники.

Сообщение о втором горящем авто поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в четверг в 00.07. На улице Спортивной в Мамоново в автомобиле «Пежо 605», выгорели моторный отсек, частично салон и капот. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. На пожар привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-30 в составе 3 человек и 1 единицы техники.