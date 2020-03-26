Калининградец украл ноутбук, когда на вечеринке закончился алкоголь

В Калининграде задержали 35-летнего местного жителя, который украл с застолья ноутбук после того, как закончились напитки. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД.



Сообщается, что в полицию обратилась 59-летняя горожанка, которая позвала выпить в свою квартиру гостей. Инцидент произошел, когда собравшиеся выпили весь алкоголь. Один из гостей взял ноутбук и ушел с ним из квартиры.

Позже правоохранительные органы задержали мужчину. В ходе разбирательства подозреваемый признался в содеянном, а похищенный компьютер у него изъяли. В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.