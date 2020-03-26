Жителю Немана, устроившему поножовщину на приятельской встрече, грозит «уголовка»

В Немане завели уголовное дело на 18-летнего местного жителя, устроившего поножовщину на приятельской встрече. Такую информацию опубликовали в пресс-службе регионального УМВД.
Как отметили в ведомстве, инцидент произошел пару дней назад на ул. Вокзальной. Поздней ночью несколько жителей города встретились, чтобы выпить, однако в процессе совместного отдыха в компании возник конфликт. Подозреваемый схватил нож и вонзил его в правую сторону грудной клетки своего оппонента.
«Мужчину с проникающим ножевым ранением госпитализировали. Расследование продолжается», — отметили в пресс-службе.
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