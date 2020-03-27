В Калининграде задержали домушника, разбиравшего стены

В Калининграде задержали домушника, разбиравшего стены
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде вычислили 25-летнего жителя Славска, который совершил серию квартирных краж на ул. Герцена. Об этом в пятницу, 27 марта, пишет пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, с начала февраля этого года житель области дважды проникал в помещения, в которых никто не проживал. Оттуда он похищал бытовую технику, строительные инструменты и другие вещи. Как отметили в пресс-службе, общая сумма ущерба составила 52 тысячи рублей.

После задержания мужчины выяснилось, что для проникновения в квартиры он выбирал нестандартные способы: в одном случае ему пришлось разобрать стену, а в другом — залезть в пожарное окно. Все похищенные вещи он затем продавал.

По обстоятельствам краж возбуждено уголовное дело, жителя области заключили под стражу. Сейчас сотрудники полиции проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.

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