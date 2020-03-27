Прокуратура: гендиректор «КТС-Строй» пойдет под суд за уклонение от налогов

Прокурором Гурьевского района Калининградской области утверждено обвинительное заключение в отношении генерального директора ООО «КСТ-Строй» по факту уклонения от налогов. Информацию об этом опубликовала пресс-служба региональной прокуратуры.



Установлено, что предприниматель с февраля 2017 года по декабрь 2018 года вносил в налоговые декларации ложные сведения по хозяйственным операциям с другой организацией, что позволило ему уклониться от уплаты более 5 млн рублей.

В рамках расследования дела прокуратура подала иск о взыскании с ООО «КСТ-Строй» суммы неуплаченных налогов. Также генеральный директор фирмы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов, путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.