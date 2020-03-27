В Калининграде пешехода убило основанием беседки, упавшим с грузовика (видео)

В Калининграде 29-летний мужчина погиб под деревянной конструкцией, упавшей с проезжавшего мимо грузовика. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в отделе пропаганды региональной ГИБДД.
Авария произошла в районе 10 утра в пятницу, 27 марта. По Мамоновскому шоссе в направлении Мамоново ехал грузовик марки «Мерседес» под управлением 50-летнего водителя. В кузове он вез деревянное основание для беседки.
В районе автозаправочной станции ремни, удерживающие груз, оборвались. Деревянная конструкция полетела в сторону тротуара, по которому навстречу грузовику шел молодой мужчина. 29-летний пешеход скончался в медицинском учреждении.
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Госавтоинспекция проводит проверку по факту смертельного ДТП. По предварительной информации, сегодня в городе Калининграде в районе 10 часов произошло дорожно-транспортное происшествие. По Мамоновскому шоссе в направлении города Мамоново двигался грузовой автомобиль марки «Мерседес» под управлением 50-летнего водителя, который осуществлял перевозку груза в кузове автомобиля (деревянное основание для беседки). В районе автозаправочной станции ремни, удерживающие груз, оборвались, в результате чего произошло падение деревянной конструкции в сторону тротуара, где во встречном направлении транспортному средству двигался 29-летний пешеход . В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, от которых скончался в медицинском учреждении. #гибдд39#дтп #соблюдайпдд
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